РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. Первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Подмосковью подполковник юстиции Данил Филиппов 15 декабря проведет прием граждан в Балашихе, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Балашихинское».

«Пятнадцатого декабря с 16:00 до 18:00 прием граждан будет проводить первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Подмосковью подполковник юстиции Данил Филиппов. Прием пройдет в здании МУ МВД России «Балашихинское» по адресу: Балашиха, улица Евстафьева, дом №21», – говорится в сообщении.

На прием можно записаться по номеру телефона: 8(495)521-66-01.