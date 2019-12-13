РИАМО - 13 дек. Недалеко от деревни Орлово района Ново-Переделкино Западного административного округа Москвы возведут Ледовый дворец, уже выдано разрешение на первый этап строительства, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Ледовый каток построит инвестор за счет собственных средств. Срок действия разрешения на строительство – до 2022 года», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

В данном спорткомплексе смогут проводиться тренировки и индивидуальные занятия. Общая площадь крытого ледового катка составит 10,3 тысячи квадратных метров. Заниматься здесь можно будет круглогодично. При этом объект будет соответствовать требованиям для маломобильных граждан.

Также в рамках реализации проекта будет проведено комплексное благоустройство прилегающей территории — будут обустроены проезды и пешеходная зона, появится парковка на 56 машино-мест.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства социальных объектов. После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок Ледового дворца. С участием специалистов Центра экспертиз проведут необходимые лабораторно-инструментальные исследования», – отметил Антосенко.