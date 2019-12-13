РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. В деревне Новоселки подмосковного Подольска во второй половине 2020 года построят складской комплекс, в нем создадут 60 новых рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

В министерстве выдали разрешение на строительство складского комплекса №16 здания технопарка в деревне Новоселки Подольска. Ввод объекта в эксплуатацию планируется во второй половине 2020 года. Объем инвестиций в проект составил 400 миллионов рублей. Застройщик – ООО «МИР».

«Благодаря строительству объекта в Подольске будет создано дополнительно 60 рабочих мест. Проект находится на сопровождении Центра содействия строительству при правительстве Подмосковья», – сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Здание склада класса «А» площадью 12 тысяч квадратных метров будет использоваться для хранения товаров народного потребления.