РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 дек. В микрорайоне Железнодорожный по шести адресам сотрудники Балашихинского водоканала взяли пробы питьевой воды на соответствие установленным нормам, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Жители Балашихи пожаловались на плохое качество воды на портал «Добродел», в администрацию округа и водоканал. Пробы взяли в ЖК «Центр-2», на улице Рождественской, в двух квартирах на улице Маяковского, в микрорайоне Саввино и в деревне Черное.

«Пробы воды после забора отвезут в лабораторию, где проведут исследования ее качества. Вода выпаривается, добавляются специальные реактивы, результаты анализируют на приборах. Как правило, мы берем пробы на входе в дом, в подвалах, но с учетом обращений занимаемся забором воды в квартирах», – сказала начальник лаборатории питьевой воды Балашихинского водоканала Алла Кравчевская.

Она добавила, что в каждой точке забирали по литру воды. Ее проверят с помощью органолептического анализа. Данный метод позволяет определить четыре показателя качества воды на основе анализа восприятия органами чувств.

В лаборатории установят соответствие воды на запах, привкус, цвет и мутность. Кроме того, пробы проверят на содержание железа. По санитарным правилам и нормам предельно допустимая концентрация железа в воде не должна превышать 0,3 миллиграмма на кубический дециметр.

В плане мероприятий по развитию системы городского водоснабжения – запустить повысительную насосную станцию в ЖК «Центр-2» и подключить ее к московской системе водоснабжения. Это позволит получать от «Мосводоканала» дополнительно 11 тысяч кубометров воды в сутки. Также на водозаборный узел №7 будет поступать на пять тысяч кубометров чистой воды больше из Восточной системы водоснабжения.

До конца 2019 года планируется завершить реконструкцию водозаборного узла №2 в микрорайоне Железнодорожный, после чего запустить на нем в эксплуатацию станцию обезжелезивания. Там уже установили емкости для очистки воды, подвели коммуникации к станции второго подъема и осуществляют обвязку трубопровода. В 2020 году на ВЗУ дополнительно установят систему очистки воды. Также в микрорайоне Саввино продолжается обновление основной водопроводной магистрали, здесь ведутся работы по замене труб.