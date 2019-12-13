РИАМО - 13 дек. Сотрудники ФСБ и МВД задержали в Москве пятерых членов международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена в России, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности РФ.

Как уточняется в материале, в группировку входили два гражданина РФ и три уроженца стран Центральной Азии, которые планировали совершить диверсионно-террористические акты.

«В ходе обыска у подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ. Кроме того, <…> обнаружен схрон, из которого изъяты: автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство», – говорится в сообщении.

Следственным подразделением УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело. Всех членов группы заключили под стражу.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.