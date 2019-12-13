РИАМО (БАЛАШИХА) – 13 дек. Глава подмосковной Балашихи Сергей Юров торжественно вручил ключи от новых квартир четырем детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Торжественная церемония прошла в пятницу в помещении муниципального центра управления регионом в здании администрации Балашихи. Юров поздравил новоселов, рассказал им о планах по развитию округа и ответил на вопросы.

«Большая работа проводится в Балашихе на протяжении нескольких лет, выделяются квартиры для того, чтобы у вас была возможность начать взрослую жизнь в нашем большом любимом округе. Приглашайте на новоселье», – сказал Юров.

Он вручил детям четыре комплекта ключей от новых квартир и подарки – бытовую технику.

Екатерина Носырева рассказала, что очень рада получению собственного жилья.

«Я очень долго этого ждала, и наконец-то моя мечта сбылась. Я закончила Балашихинский техникум на мастера цифровой обработки. Училась там два года, мне очень там понравилось, закончила в июне этого года. Планирую работать по профессии», – отметила Носырева.

Дети побеседовали с главой Балашихи о себе, новых квартирах, задали вопросы о реализации программы «Доступная среда», строительстве социальных объектов, возможности бесплатно заниматься спортом в городских парках.

«В Пестовском парке в микрорайоне Железнодорожный у нас очень хорошая спортивная зона, футбольная и баскетбольная площадки, теннисный корт, есть уличные тренажеры – все это бесплатно», – заключил Юров.

Всего в 2019 году планируется предоставить детям-сиротам 32 квартиры. Жилье выделяется в новых микрорайонах Балашихи с развитой инфраструктурой. Там выполнен ремонт, есть необходимая мебель и сантехника.