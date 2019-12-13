РИАМО - 13 дек. В дачном поселке Лесной городок Одинцовского городского округа вблизи жилого дома обнаружили предметы, похожие на боеприпасы, говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии по Московской области.

«Прибывшие на место сотрудники инженерно-технического отдела подольского ОМОН Главного управления Росгвардии по Московской области обследовали находку местных жителей и идентифицировали две польские гранаты и два немецких инженерных боеприпаса времен Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.

Предметы с соблюдением мер безопасности передали сотрудникам полиции для дальнейшей транспортировки к месту ликвидации.