РИАМО - 13 дек. В пятницу, в 17:00 на главной площади Солнечногорска пройдет официальная церемония открытия рождественской ярмарки, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Мероприятие входит в список 25 самых ярких и интересных событий главного зимнего проекта правительства Московской области «Зима в Подмосковье».

«На ярмарке представят уникальные новогодние сувениры и разнообразные изделия мастеров Солнечногорского округа. Одновременно с ярмаркой откроют главную елку города – запланированы выступления звезд российской эстрады, творческих коллективов и яркое ледовое шоу», – говорится в сообщении.