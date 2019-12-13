РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 13 дек. В жилом комплексе «Люберцы» ввели в эксплуатацию детский сад на 120 мест, в нем смогут заниматься пять групп детей, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний «Самолет».

«В ЖК «Люберцы» от ГК «Самолет» получил разрешение на ввод в эксплуатацию детский сад на 120 мест. Еще для одного сада – на 250 мест – выдано заключение о соответствии, в ближайшее время ожидается разрешение на ввод в эксплуатацию. Детский сад на 250 мест рассчитан на 11 групп для детей возрастом от 1,5 до 7 лет. А в детском саду на 120 мест смогут заниматься 5 групп детей возрастом от 2 до 7 лет на протяжении всего дня», – говорится в сообщении.

В детских учреждениях предусмотрены физкультурные залы с гимнастическими стенками и тренажерами, кабинеты изобразительного искусства, музыкальные залы, где будут проходить праздничные мероприятия, показы фильмов и спектакли. В зданиях дошкольных учреждений оснащены медицинский и процедурный кабинеты, оборудованы отдельные помещения для работы логопеда и психолога. Здания адаптированы для жителей с ограниченными возможностями: установлены пандусы и лифты с поручнями, реализованы тактильные системы для навигации.

Территория детских садов в ЖК «Люберцы» благоустроена и озеленена: высажены деревья и кустарники, спроектированы рекреационные зоны для проведения праздников, игровые и спортивные площадки с теневыми навесами, пространства для хранения санок и колясок. Вокруг спортивной зоны в большом детском саду ГК «Самолет» оборудовала беговую дорожку.