РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 дек. Школу на 1,1 тысячи мест и детский сад на 200 мест планируют построить в поселке Отрадное подмосковного Красногорска, сообщил представитель администрации горокурга.

Ранее в комментариях к посту в Instagram-аккаунте главы Красногорска Эльмиры Хаймурзиной жительница указала на нехватку школ и детский садов в поселке Отрадное.

«В ходе проведенного совещания с генеральным директором ООО «Отрада Девелопмент», застройщиком выражена готовность за счет собственных средств выполнить проектирование и строительство детского сада на 200 мест со сроком ввода объекта в эксплуатацию в июле 2021 года, разработку проектно-сметной документации с получением положительного заключения ГАУ «Мособлэкспертиза» на строительство школы на 1,1 тысячи мест в срок до 30 июня 2020 года», – ответил представитель администрации.

Он добавил, что далее документацию передадут администрации Красногорска для включения мероприятия по строительству школы в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области и муниципального образования на период 2020-2022 годов.

«Вопрос строительства школы на 1,1 тысячи мест и детского сада на 200 мест поставлен на особый контроль в администрации горокруга Красногорск», – заключил представитель администрации муниципалитета.