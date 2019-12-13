РИАМО - 13 дек. Пожар в складских помещениях на юге Москвы удалось локализовать, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС РФ.

Огонь вспыхнул днем в пятницу на складах по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2.

«Принятыми мерами в 15:02 пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

На месте пожара работают 42 единицы спецтехники и свыше 120 человек личного состава. Также задействованы два вертолета Московского авиационного центра.

Видео крупного пожара на складе на юге Москвы>>