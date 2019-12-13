РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 дек. Почти 45 миллионов рублей перечислено жителями Мытищ в адрес поставщиков ЖКХ за 2019 год по данным ООО «МособлЕИРЦ», сообщается на сайте администрации городского округа.

В мае 2019 года администрацией города Мытищи и ООО «МособлЕИРЦ» была разработана и подписана дорожная карта по реализации проекта «Единый информационный расчетный центр». Согласно этому с июня по август проводились мероприятия по передаче и интеграции актуальной базы от МУП «Расчетный центр».

«Только в октябре по данным ООО «МособлЕИРЦ» силами МУП «Расчётный центр» в суд было подано 215 исковых заявлений на общую сумму долга 19 миллионов 190 тысяч рублей. Всего в службе судебных приставов находится на исполнении 3330 делопроизводств на общую сумму 330 миллионов рублей. За 11 месяцев текущего года взыскано и перечислено в адрес поставщиков ЖКХ 44 миллионов 801 тысяча рублей, что на 16% больше чем за весь 2018 год», - говорится в сообщении.

Первые квитанции с начислениями по всем видам жилищно-коммунальных услуг жители домов, находящихся в управлении трех крупнейших управляющих компаний — МУП «Управление заказчика», МУП «Жилищное хозяйство», МУП «ГЖЭУ-4», получили в сентябре. Всего от МУП «Расчетный центр» в ООО «МособлЕИРЦ» было передано на начисления 62 325 лицевых счетов, что составляет 49% от общего количества лицевых счетов в городском округе Мытищи.

Жителям округа доступен личный кабинет клиента на сайте «МособлЕИРЦ», который позволяет передавать показания по приборам учета, без комиссии оплачивать начисления за ЖКУ, в том числе за электроснабжение, услуги регионального оператора, взносы за капитальный ремонт.