РИАМО(БАЛАШИХА) - 13 дек. Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым в пятницу подарили новогодние деревья пяти многодетным семьям округа на открытии первого елочного базара в регионе, всего в Подмосковье перед Новым годом начнут работу более 400 точек продажи, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В пятницу первый елочный базар открыли в Балашихе на площади у Ледового дворца и парка «Пехорка». В честь открытия Посаженников и Юров подарили новогодние деревья пяти многодетным семьям городского округа.

«На территории Московской области будут работать 408 елочных базаров. Основные площадки откроются с 15 декабря, так исторически сложилось. Елки, которые будут продаваться, – это деревья, выращенные в Мордовии, часть деревьев составят импортные пихты и сосны из Дании», – сказал Посаженников.

Он добавил, что отечественные елки будут стоить от 1 до 3 тысяч рублей в зависимости от высоты дерева, а привезенные из-за рубежа – от 3 тысяч рублей.

«В Балашихе будут работать 40 елочных базаров, где каждый житель сможет купить себе понравившуюся елку на свой вкус, подходящего для дома или квартиры размера», – добавил Юров

По его словам, первый открывшийся в округе базар станет украшением главной площади и парка Балашихи.

«Мы практически полностью закончили украшать город к Новому году. Надеюсь, что снег в этом году все-таки появится и новогоднее настроение будет всем обеспечено», - заключил Юров.

Надежда Семенова, мама четверых детей, которая получила в подарок новогоднюю ель призналась, что это стало приятной неожиданностью для их большой семьи.

«Очень приятно получить такой новогодний подарок. Сегодня елка постоит, приживется дома, а завтра с утра, мы откроем коробки с игрушками и будем ее наряжать», - пояснила Семенова.

На открытии елочного базара можно было выпить горячего чаю и отведать угощения.

Елочные базары откроют в удобных для жителей местах, чтобы деревья недалеко было нести домой. Они будут работать с 10:00 до 20:00.

Для удобства покупателей базары оборудованы тоннелями для упаковки елок и будут продаваться уже в упакованном виде.

Также можно будет приобрести лапник, букеты из веток ели и пихты, подставки для елок, праздничную упаковку.

Для удобства жителей региона подготовлена интерактивная карта по елочным базарам. Карта будет обновляться.