РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 дек. Сотрудники администрации городского округа Мытищи при участии руководства управляющей компании «Пик-Комфорт» обсудили с жителями улицы Борисовка вопросы уборки территории, сообщается на сайте администрации города.

12 декабря в микрорайоне Борисовка состоялась встреча жителей с руководством управляющей компании «Пик-Комфорт» и представителями мытищинской администрации. Инициаторы встречи — комиссии по ЖКХ и общественному контролю Общественной палаты, модератор — председатель палаты Игорь Савош.

«На встрече обсуждалось множество вопросов. Они были связаны с уборкой территории, вывозом мусора, тарифами на коммунальные услуги, санитарной обработкой, правами и обязанностями управляющей компании, парковками, а также невыплатой заработной платы консьержам и дворникам, обслуживающим дома по улице Борисовка», - говорится в сообщении.

Общение длилось около 1,5 часов. Со стороны возмущенных жителей приводилось множество доводов по неудовлетворительной работе компании «Пик-Комфорт». В качестве доказательства мытищинцы демонстрировали фото и письма с отписками из различных инстанций. Кроме того, люди возмущены тем, что консьержи продолжительное время работают без оплаты труда.

По итогам встречи Общественная палата городского округа Мытищи направит письма в Территориальный отдел № 7 Госадмтехнадзора по Московской области, руководителям главного офиса компании «Пик-Комфорт», в Общественную палату Московской области и другие местные и региональные профильные инстанции.

В свою очередь председатели советов домов по улице Борисовка подадут свои предложения в мытищинскую Общественную палату, на основании чего будет инициирована встреча актива Борисовки с руководителями профильных управлений муниципалитета и руководством «Пик-Комфорта» для возможности нахождения компромисса.