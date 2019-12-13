РИАМО - 13 дек. В туристско-информационном центре международного аэропорта Домодедово презентовали продукцию городского округа Клин — елочные украшения, мясные деликатесы и хлебобулочные изделия, а также рассказали о достопримечательностях, туристских объектах и предстоящих событиях в муниципалитете, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

Главными хэштегами мероприятия стали #клинзвучит и #вкуспраздника.

«Клин звучит не только эхом Петра Чайковского и звоном стеклянных игрушек. Клин звучит своей историей, Клин звучит своими людьми, своими событиями и спортивными достижениями. Поэтому #клинзвучит является символом движения нашего города», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Экспозицию украсили баннеры с изображением главных достопримечательностей Клина и выдающихся деятелей, связанных с этим местом. Также для презентации подготовили три арт-елки с новогодними игрушками и фотографиями продукции из Клина. Гостям представили выставку изделий и украшений ООО «Елочка», также состоялась дегустация клинских колбас, тортов, печенья и пряников.

«#Вкуспраздника — это изделия Клинского мясокомбината, продукция молокозавода и хлебокомбината, предприятия, выпускающего сладости. Все это делает наш город вкусным. И #вкуспраздника — это вкус, который хочется попробовать», — добавила Сокольская.

Помимо прочего, гостям мероприятия рассказали о событийном календаре городского округа Клин и его концепции «12 месяцев – 12 фестивалей». Так, большой праздник состоится в Клину 21 декабря по случаю приезда Деда Мороза из Великого Устюга. Также посетители смогли ознакомиться другими с новогодними и рождественскими программами в городском округе.

Ранее в аэропорту Домодедово свой туристский потенциал представили Дмитровский и Коломенский городские округа. Ознакомительные мероприятия проводятся в рамках проекта «Зима в Подмосковье», который запустили по поручению губернатора Андрея Воробьева.

«Зима в Подмосковье» знакомит россиян с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями в Московской области. Проект также подразумевает праздничное и световое оформление мест массовых гуляний в Подмосковье и проведение в регионе всевозможных мероприятий.

Подробно о «Зиме в Подмосковье» можно узнать в обновленном спецпроекте РИАМО.