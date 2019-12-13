РИАМО (Мытищи) - 13 дек. 12 ветеринаров города Мытищи приняли участие в конкурсе «Лучший по профессии среди ветеринарных врачей по ветеринарно-санитарной экспертизе», сообщается на сайте администрации городского округа.

«Конкурс в номинации «Лучший по профессии среди ветеринарных врачей по ветеринарно-санитарной экспертизе» объединил коллективы лабораторий ветсанэкспертизы трех рынков - Экобазар, Мытищинская ярмарка, СБ-Щит. В нем приняли участие 12 врачей. Конкурс состоял из трех этапов – теоретической и практической части, а также финала. По итогам всех испытаний звания лучшей по профессии удостоена Олеся Левина, заведующая ветеринарной лабораторией на Мытищинской ярмарке», - говорится в сообщении.

В рамках конкурса «Мытищинские мастера» в этом году впервые учреждена номинация «Лучшая ветеринарная клиника». В конкурсе приняли участие команды из трех клиник - Ветклиники №1, Территориального ветеринарного управления №2 и «Провет-Капуцин». Им предстояло пройти три испытания.

В теоретической части каждая из команд отвечала на заранее подготовленные соперниками вопросы из области ветеринарной медицины. Во второй части – практической, которая проводилась в ветеринарных клиниках, — члены жюри оценивали практическую работу команд.

По результатам всех этапов конкурса две клиники набрали равное количество баллов. Проведенные дополнительные испытания также не определили абсолютного победителя, поэтому в этом году их два — Территориальное ветеринарное управление №2 и «Провет-Капуцин».