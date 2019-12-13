РИАМО - 13 дек. За два года установленный на ВДНХ макет Москвы уже посетили более 640 тысяч человек, он уже стал центром туристического притяжения, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«С начала текущего года посмотреть на столицу в миниатюре пришли более 410 тысяч зрителей, а пик посещений макета пришелся на август, традиционный месяц отпусков, когда его зрителями стали более 82 тысяч человек», - сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Макет Москвы открылся после плановой реконструкции в ноябре. Арт-объект увеличился до 429 квадратных метров. На нем теперь есть Андреевский мост, Киевский вокзал, гостиница «Украина», Донской монастырь. Всего там представлены 23 тысячи миниатюрных зданий.

С 25 декабря и до конца января в холле павильона будет работать новогодняя выставка. Посетители увидят старинные открытки с видами столицы с фотографиями этих же видов на современном макете города.

Создание макета ведется с 2012 года. Он находится на Сиреневой аллее ВДНХ. Павильон работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника, вход свободный.