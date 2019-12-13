РИАМО - 13 дек. В Москве намерены возвести многофункциональный жилой комплекс с необычными фасадами, выполненными из черной клинкерной плитки, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Комплекс спроектирован бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры». Он будет состоять из двух пятнадцатиэтажных корпусов и одноэтажного строения, на кровле которого площадью в 1,5 тысячи квадратных метров проведут озеленение и разместят детские и спортивные площадки. Попасть на кровлю можно будет с улицы или с помощью небольших мостиков, расположенных на уровне второго этажа высоких зданий.

«Жилой комплекс будет иметь достаточно необычный для Москвы архитектурный облик: отделка темной клинкерной плиткой, контраст форм двух высоких домов, а «зеленая» кровля станет настоящей визитной карточкой проекта», - рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Адрес комплекса: Рязанский проспект, владение 6А. Этот участок расположен на бывшей территории завода «Молния», между 2-м Грайвороновским проездом, Рязанским проспектом и бывшей промзоной завода «Моссоль». Площадь комплекса составит порядка 44 тысяч квадратных метров.

Одноэтажный корпус ЖК отдадут под аренду. Под землей разместится парковка на 183 машино-места, также будет обустроена наземная стоянка на 73 машино-места.

Планируется провести также комплексное озеленение и благоустройство территории возле дома.

Заказчик проекта — ООО «Специализированный застройщик ЖК 2/1».