РИАМО - 13 дек. В Москве из-за пожара на складах полностью перекрыто движение по улице Подольских Курсантов, проезд разрешен только для общественного транспорта, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.

Огонь вспыхнул днем в пятницу на складах по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2.

«По улице Подольских Курсантов движение ограничено в обоих направлениях, кроме общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Площадь пожара продолжает увеличиваться, она уже достигла 7 тысяч квадратных метров. На месте работают 42 единицы техники, более 120 человек личного состава, а также два вертолета Московского авиационного центра.

Видео крупного пожара на складе на юге Москвы>>