РИАМО - 13 дек. В Москве из-за пожара на складах полностью перекрыто движение по улице Подольских Курсантов, проезд разрешен только для общественного транспорта, сообщается в Twitter-аккаунте столичной Госавтоинспекции.
Огонь вспыхнул днем в пятницу на складах по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2.
«По улице Подольских Курсантов движение ограничено в обоих направлениях, кроме общественного транспорта», — говорится в сообщении.
Площадь пожара продолжает увеличиваться, она уже достигла 7 тысяч квадратных метров. На месте работают 42 единицы техники, более 120 человек личного состава, а также два вертолета Московского авиационного центра.
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