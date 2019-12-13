РИАМО - 13 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды энергетикам Подмосковья в честь профессионального праздника, передает корреспондент РИАМО.

«Я хочу поздравить всех наших энергетиков, всех тех, кто задействован в очень важной, сложной, необходимой для жизни, для экономики деятельности. Порядка 25 тысяч человек в самых разных муниципалитетах, городах работают для того, чтобы было тепло, был комфорт, было светло и уютно. Особенно это важно в осенне-зимний период, сейчас, когда перед запуском, подготовкой к осенне-зимнему периоду мы досрочно проверили все системы. Очень рады, что все работает стабильно», - сказал Воробьев.

Губернатор вручил знак «За заслуги перед Московской областью» III степени руководителю Центрального управления Ростехнадзора Евгению Тюменцеву. Почетное звание «Заслуженный энергетик Московской области» вручили генеральному директору Мособлгаза Дмитрию Голубкову, старшему диспетчеру оперативно-диспетчерской службы филиала АО «Мособлэнерго» − «Мытищинские электрические сети» Найле Акимовой и другим работникам отрасли.

Также глава региона вручил Знаки отличия, Почетные грамоты и благодарности губернатора Московской области.