РИАМО - 13 дек. В подмосковном Сергиево-Посадском городском округе капитально отремонтировали мостовой переход через реку Вытравку на 3,7 километре дороги регионального значения Константиново – Закубежье – Остров, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Через мост вблизи деревни Ясниково проезжают свыше 1 тысячи автомобилей в сутки, также по нему проходят маршруты общественного транспорта.

«В рамках капитального ремонта на мостовом переходе через реку Вытравку выполнены работы по переустройству мостового полотна и замене несущих балок, устройству гидроизоляционных плит и системы водоотвода и дренажа, ремонту конусов и лестничных сходов, обновлению асфальтобетонного покрытия, нанесению разметки и установке соответствующих дорожных знаков», – уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Искусственное сооружение было построено в 1968 году. По автодороге Константиново – Закубежье – Остров, где оно расположено, можно доехать до ряда СНТ и коттеджных поселков.

Всего в Подмосковье в программу ремонта 2019 года вошли 26 искусственных сооружений, восемь из которых будут отремонтированы капитально и 18 - планово. 15 объектов планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря, еще на 11 объектах работы завершатся в следующем году.