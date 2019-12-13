РИАМО (МЫТИЩИ) - 13 дек. Юбилейный концерт творческого коллектива «Хор русской песни» прошел в городском округе Мытищи в ДК «Яуза», сообщается на сайте администрации города.

12 декабря в большом зале ДК «Яуза» при полном аншлаге состоялся юбилейный концерт «40 ярких лет, песен и побед», посвященный 40-летию со дня образования народного коллектива «Хор русской песни». Свою творческую деятельность коллектив начал в 1979 году.

«40 лет – это большая дата для нашего коллектива. Творческий путь остается неизменным – идти только вперед, новые песни, новые танцы, новые концерты, новые города. Это наше самое главное достижение – всегда идти первыми и занимать только первые места. Это всегда большой показатель», - сказала руководитель хора Алла Захарова.

Возраст участников хора - от 40 до 70 лет. В 2011 году в женский состав народного хора были введены мужские голоса из казачьего хуторского общества, что позволило расширить состав хорового коллектива, обогатить его звучание и разнообразить программу. Репертуар коллектива достаточно широк и включает в себя частушки, казачьи, плясовые, шуточные, лирические и хороводные русские песни, а так же песни русских, советских поэтов и композиторов. За время своего существования хор провел более 650 концертов.

С юбилеем коллектив поздравили и вручили почетные грамоты, благодарности, цветы и подарки депутат совета депутатов города Мытищи Юрий Казанов, начальник Мытищинского управления социальной защиты населения министерства социального развития Московской области Ирина Скворцова, председатель Союза пенсионеров Московской области Ольга Маркова. От имени главы округа Виктора Азарова коллектив поздравила заместитель начальника управления культуры администрации Мытищ Елена Тараканова.