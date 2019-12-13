РИАМО - 13 дек. Площадь пожара на Варшавском шоссе продолжает увеличиваться, она уже достигла 7 тысяч квадратных метров, сообщается в Twitter-аккаунте МЧС Москвы.

Огонь вспыхнул днем в пятницу на складах по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2.

«Площадь пожара составляет 7 тысяч квадратных метров. Обрушение конструкций на площади 300 квадратных метров», — говорится в сообщении.

На месте пожара работают 42 единицы техники, более 120 человек личного состава, а также два вертолета Московского авиационного центра.

Ранее СМИ сообщили, что при тушении огня пострадал пожарный.

Видео крупного пожара на складе на юге Москвы>>