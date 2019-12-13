РИАМО (МЫТИЩИ) – 13 дек. В Мытищах елочные базары откроются 15 декабря по 26 адресам на территориях крупных торговых предприятий и рынков, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Купить новогодние деревья и украшения жители города Мытищи смогут возле крупных торговых центров «Красный Кит», «Перловский», «Фрегат», «Июнь», «Формат», «Леруа Мерлен», «Ашан», «Твой Дом», «Весна», «4Daily». Также елки и сосны будут продавать на территориях «Мытищинской ярмарки», «СБ Щит», «ЭкоБазара», – говорится в сообщении.

Елочные базары также будут организованы на улице Станционная, строение 7, у ТЦ «Артимолл», на улице Мира, дом 30, у ТД «Петра», по Олимпийскому проспекту, строение 21, у ТК «Олимп», по улице 1-я Пролетарская, строение 12, у ТК «Лента», по улице Рождественская, строение 8, ТК «БазарБай», на улице Веры Волошиной, дом 22.

Также продажа новогодних деревьев будет организована в поселке Вешки: Автомобильный проезд, владение 3, строение 1.

Период работы елочных базаров в городском округе Мытищи – с 15 по 31 декабря 2019 года.