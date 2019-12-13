РИАМО – 13 дек. При тушении огня на складах на Варшавском шоссе пострадал пожарный, всего к тушению привлекли более 100 человек, сообщает РИА Новости.

Огонь вспыхнул днем в пятницу на складах по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2.

«При тушении крупного пожара на складе с тканями на юге Москвы пострадал сотрудник МЧС. <…> Подробности о его состоянии не приводятся», — говорится в сообщении.

Пожару присвоили третий уровень сложности. Движение в районе возгорания затруднено. К тушению привлекли 100 человек, 35 единиц техники, противопожарный вертолет Ка-32.

Видео крупного пожара на складах в Москве появилось в Сети>>