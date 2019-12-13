РИАМО - 13 дек. В Москве на улице Подольских Курсантов ограничили движение из-за ликвидации пожара по адресу: Варшавское шоссе, 129/2, сообщается в Twitter-аккаунте Госавтоинспекции Москвы.

«Сотрудники ГИБДД организовывают движение в районе ликвидации пожара на улице Подольских Курсантов», - говорится в сообщении.

На данный момент ограничено движение автотранспорта по улице Подольских Курсантов по крайней правой полосе в сторону Варшавского шоссе.

Общая площадь возгорания составляет около 3 тысяч квадратных метров. К тушению привлекли пожарную авиацию. На место был направлен вертолет Московского авиационного центра Ка-32а.

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