РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. Полицейские Подольска задержали 26-летнего приезжего, подозреваемого в разбойном нападении и краже автомобиля, ущерб составил 450 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по горокругу Подольск обратился 28-летний местный житель с заявлением о том, что неизвестный, угрожая применением насилия, совершил на него нападение и незаконно завладел его автомобилем иностранного производства, припаркованным на улице Молодежная в микрорайоне Климовск. Общая сумма материального ущерба составила 450 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 26-летнего безработного жителя Белгородской области. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (Разбой)», – говорится в сообщении.

Климовским городским судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.