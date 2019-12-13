РИАМО - 13 дек. Новогоднюю ель для Соборной площади Московского Кремля срубили в Можайском городском округе Подмосковья в пятницу, а 15 декабря дерево приедет в столицу, передает корреспондент РИАМО.

В традиционном празднике приняли участие дети из соседних деревень, вместе с аниматорами они танцевали под новогодние песни, делали елочные украшения, для гостей работала полевая кухня. Старт рубке дали заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов и зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

«Хочу вас поздравить от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Подмосковье - это родина главной елки страны. Так всегда было и так всегда будет. И с таких дней, как сегодня, мы всегда начинаем отсчет новогодних праздников. Конечно, еще остались дела, которые нужно закончить в этом году. Настроение уже праздничное, скоро каникулы, и я всем желаю ощущения самого настоящего счастья», - сказал Куракин со сцены.

Всего на звание главной ели страны претендовали 12 подмосковных деревьев. Специальная комиссия выбрала елку из Бородинского лесничества. Ее возраст - 90 лет, высота - 25 метров, размах ветвей у основания составляет порядка 6 метров. Комиссия оценивала окраску хвои и сохранность ветвей, а самое главное - дерево должно иметь правильную пирамидальную форму. 15 декабря в сопровождении полицейского эскорта новогоднюю красавицу отправят на автопоезде в Москву, где ее торжественно через Спасские ворота ввезут в Кремль.

«Елка будет стоять на Соборной площади в Кремле. <...> Общероссийская новогодняя елка будет проходить 25 декабря в Государственном Кремлевском дворце, по поручению президента РФ мы уже в 20 раз проводим это мероприятие. <...> Этот год - год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, кроме того, у нас год народных промыслов. Игрушки для елки будут в стиле народных промыслов - матрешки, шарики, лампочки. Будет очень красивая елка», - рассказал Кочанов.

Также украшать дерево будут поделки, сделанные руками учащихся Суриковского училища. На Соборной площади елка простоит до середины января. После чего из ее древесины сделают сувениры.