РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 13 дек. В подмосковных Котельниках разработали «дорожную карту» по развитию конкуренции среди субъектов бизнеса на территории города до 2022 года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В разработке «дорожной карты» приняли участие 10 структурных подразделений администрации, было выбрано 10 приоритетных направлений развития предпринимательских сфер, особое внимание будет уделено рынку рекламы и рынку выполнения работ по благоустройству городской среды, так как улучшение внешнего облика города – важнейшая задача администрации», – говорится в сообщении.

Для увеличения количества субъектов бизнеса важно, чтобы выход на рынки торговли, производства и оказания услуг был обеспечен не только крупным предприятиям или монополиям, но и готовым развиваться начинающим бизнесменам. ⠀

«Дорожная карта» разработана на срок до 2022 года.