РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 дек. Свыше 50 молодых людей из подмосковного Красногорска должны отправиться на службу в армию до 24 декабря в рамках осеннего призыва, сообщил начальник военного комиссариата по Красногорску Владимир Баландин.

Расширенное заседание призывной комиссии горокруга провели в администрации муниципалитета в пятницу. Вел заседание замглавы администрации по социальной сфере Игорь Тельбухов. Участие в мероприятии приняли представители администрации, военкомата, медицинских организаций и правоохранительных органов.

«Задание на осенний призыв 2019 года – 140 человек. Призвали 106. Необходимо призвать еще 34 красногорца. Уже отправлены в войска 88 человек. Еще необходимо отправить 52 человека. Осталось две отправки – 17 и 24 декабря», – сказал Баландин.

По словам Тельбухова, осенью-зимой 2019 года подлежат призыву юноши 1992-2001 годов рождения. На заседании приняли решение усилить работу с уклонистами, в том числе с привлечением сотрудников полиции, управляющих компаний.

Осенний призыв 2019 года стартовал 1 октября и продлится до 31 декабря 2019 года. Срок службы в армии составляет 12 месяцев.