РИАМО - 13 дек. В рамках выставки-ярмарки «Ладья. Зимняя сказка» в Москве будет вручен специальный приз Объединенной судостроительной корпорации в номинации «За лучшее воплощение образа корабля в изделиях народных художественных промыслов России», говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

ОСК впервые учредила номинацию на этой выставке. Награды вручат 15 декабря. Сама же выставка открылась 11 декабря в ЦВК «Экспоцентр». Она уже собрала более 1,5 тысяч представителей народных промыслов со всей России.

«Праздник для художников и мастеров с большой программой, которая включает мастер-классы, деловую и культурную программы, презентации и многое другое, продлится в Москве пять дней. На конкурс, учрежденный ОСК, к 13 декабря поступило белее 50 заявок от участников выставки», — говорится в сообщении.

Победителя конкурса определит президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

В официальной церемонии открытия выставки приняла участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец. Она отметила, что за пять дней работы выставки ее, как ожидается, посетят более 150 тысяч человек.

Голодец отметила, что выставка помогает развиваться на местах народным промыслам, сохраняет уникальную культуру.