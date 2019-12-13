РИАМО - 13 дек. Пожар на территории складского здания на Варшавском шоссе тушит пожарный вертолет, на данный момент общая площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента ГОЧСиПБ Москвы.

«Пожарный вертолет Московского авиационного центра вылетел для тушения пожара на Варшавское шоссе, 129/2. По предварительным данным, возгорание произошло в складском помещении», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вылетевший вертолет Ка-32а оборудован специальным водосливным устройством ВСУ-5, что позволяет экипажу сбрасывать на очаг возгорания сразу до 5 тонн воды.

Также к месту чрезвычайной ситуации выехала дежурная бригада спасателей Московского авиационного центра на специальном автомобиле.

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