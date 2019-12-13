РИАМО - 13 дек. Граффити с изображением летчиков-героев на Садовом кольце в Москве восстановят к 75-летию Победы, сообщил журналистам председатель комиссии по культуре Московской городской думы Евгений Герасимов.

В ночь со 2 на 3 декабря неизвестные испортили граффити, которое было нарисовано к 70-летию Победы в 2015 году.

«Произошел очень гадкий случай. Вандалы взяли и осквернили граффити, которое было нанесено к 70-летию Победы. <…> Большое, красивое граффити. Сегодня мы обсуждали, что нужно сделать, чтобы сохранить его уже к 75-летию Победы. Граффити будет восстановлено, для этого не нужно дополнительных согласований. Мы готовы это сделать», - сказал Герасимов.

Он добавил, что восстановленное граффити и другие изображения к юбилею Великой Победы будут находиться под особой охраной правоохранительных органов.

«Также стоял вопрос, как сделать, чтобы этого не повторялось. Сегодня службы с Петровки, 38 подтвердили, что будут приняты дополнительные меры для того, чтобы подобное не повторялось. Будут дополнительные наряды и видеонаблюдение», - добавил Герасимов.