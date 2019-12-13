РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 13 дек. Свыше тысячи жителей Подмосковья принимают участие в итоговом ежегодном форуме по вопросам ЖКХ «Управдом», который стартовал в Красногорске в пятницу, сообщила модератор форума, председатель координационного совета региональной ассоциации председателей МКД Юлия Белехова.

Форум проводят ассоциация председателей советов многоквартирных домов Подмосковья совместно с министерством ЖКХ региона. Его цель – выявление состояния развития сферы ЖКХ в Московской области, обсуждение существующих проблем и возможных путей их решения, поддержка наиболее эффективных практик гражданской активности. В форуме приняли участие главный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина, представители министерств и ведомств региона.

«Форум «Управдом» – это прежде всего диалог между властью, жителями и всеми надзорными инстанциями. Его проводят, чтобы в диалоге решать системные вопросы, чтобы понять – что сегодня на самом деле требуется изменить, где есть проблема. Сегодня гораздо больше участников, чем мы ожидали – порядка 1000-1100 активных жителей всех без исключения муниципалитетов Московской области», – сказала Белехова.

Она отметила, что областной форум «Управдом» впервые проходит в городском округе Красногорск. Белехова выразила благодарность принимающей стороне и лично главе муниципалитета Эльмире Хаймурзиной.

По словам Белеховой, одна из задач «Управдома» – разъяснять людям современные нормы законодательства в сфере ЖКХ.

«Например, из последнего – новая система обращения с твердыми коммунальными отходами. Конечно, вопросы есть, и мы будем их сегодня задавать. В частности, возможен ли перерасчет при временном отсутствии», – пояснила она.

Кроме того, добавила председатель, у жителей есть вопросы по капитальному ремонту домов, а также по работе управляющих компаний, Госжилинспекции, Госадмтехнадзора и многие другие.