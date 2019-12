Времена меняются, но в рейтинге подарков книга сохраняет свои позиции. Если вы считаете, что книга - лучший подарок и ей найдется место в домашней библиотеке или в офисном кабинете будущего владельца, этот гид вам в помощь. Вы узнаете, какую книгу и кому лучше подарить. РИАМО и книжная сеть «Читай-город» составили список книжных новинок и бестселлеров для тех, кто ценит прекрасное, интеллектуальную литературу, романтику и тонкий юмор.

Эстету: топ-3 популярных книг

Дмитрий Глуховский «Текст»

сайт "Читай-город"

Книга всегда интереснее фильма, снятого по укороченному сценарию. «Текст» – первый роман Дмитрия Глуховского, автора «Метро 2033/2034/2035», «Будущего» и «Сумерек». Это психотриллер и криминальная драма в стиле нуар, книга об отношениях отцов и детей, история о невозможной любви и бесполезном возмездии.

Как полюбить свое тело: 10 книг о бодипозитиве и питании без диет>>

Диана Сеттерфилд «Пока течет река»

сайт "Читай-город"

Автор искусно сплетает многочисленные сюжетные линии и мастерски подбирает достоверных героев. В основе сюжета - история о таинственной девочке. Рассказ о ней вплетается в полотно, ткущееся опытными рассказчиками уже много веков. Диана Сеттерфилд – тот самый прославленный автор «Тринадцатой сказки», признанного шедевра современной английской прозы, который заставил критиков заговорить о возвращении золотого века британского женского романа, связанного с именами сестер Бронте и Дафны Дюморье, и разошелся по миру на 40 языках тиражом свыше 3 миллионов экземпляров.

10 книг в атмосфере страха>>

Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза»

сайт "Читай-город"

Мощное произведение, которым зачитываются последние несколько лет. Он о раскулачивании в 30-х годах 20 века.

…Крестьянку Зулейху из глухой татарской деревни вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по каторжному маршруту в Сибирь. Люди разных национальностей, религиозных конфессий и судеб встретятся на берегах великой Ангары и будут вместе бороться за выживание.

Что читают в столице: 10 самых популярных книг Московского региона>>

Интеллектуалу: топ-3 книг о науке

Стивен Хокинг «Теория всего»

сайт "Читай-город"

Это книга для всех, кто хоть раз вглядывался в ночной небо и задавался вопросом о том, что скрывается в его чернильной синеве. Книга объединяет семь лекций по широкому диапазону тем: от теории Большого взрыва и черных дыр до теории струн.История Вселенной рассказана Стивеном Хокингом в привычной остроумной манере, а также дополнена фантастическими снимками космического телескопа «Хаббл», от которых захватывает дух. Иллюстрации и схемы созданы специально для этой книги.

Карл Циммер «Эволюция: Триумф идеи»

сайт "Читай-город"

Один из лучших научных журналистов нашего времени со свойственными ему основательностью и юмором дает полный обзор теории эволюции Чарльза Дарвина в свете сегодняшних представлений. В поисках ответов на вопросы читатель сделает множество поразительных открытий о жизни животных, птиц и насекомых, заставляющих задуматься о людских нравах и этике, о месте и предназначении человека во Вселенной.

Синдром выгорания: 10 книг для мотивации на работе и в жизни>>

Яна Потрекий «ZeroWaste. Осознанное потребление без фанатизма»

сайт "Читай-город"

Экоблогер, экокоуч и экоконсультант Яна Потрекий озвучивает концепцию Zero Waste, которая призывает к осознанному и ответственному потреблению. Согласно принципам философии «быта без отходов», абсолютно каждый из нас может изменить мир, делая его чище и безопаснее. На практике это вполне реально.

Поклоннику блогосферы: топ-3 книг про соцсети

Александра Митрошина. «Продвижение личных блогов в Инстаграм. Пошаговое руководство»

сайт "Читай-город"

Вести блог - отличное хобби, уверяет популярный Instagram-блогер Саша Митрошина. На момент написания этой книги число ее подписчиков перевалило за полтора миллиона. В своей книге она рассказывает о том, как стать популярным блогером. Сколько на это потребуется денег и в какой момент блог начнет приносить доход. В книге многие найдут ответы на вопросы: как продвинуть блог и зарабатывать на нем.

Петр Плосков «Сила Instagram. Простой путь к миллиону подписчиков»

сайт "Читай-город"

И снова об Instagram. Сегодня это самая популярная и удобная площадка, с помощью которой можно стать известным. Петр Плосков - Instagram-продюсер №1 в России. Он занимается продвижением Настасьи Самбурской, Дмитрия Маликова, Натальи Рудовой, Иды Галич, Ники Вайпер и других знаменитостей с миллионными аудиториями. В своей книге Петр рассказывает обо всем, что необходимо знать, чтобы стать следующей звездой.

Что почитать для вдохновения: 10 новых книг от известных блогеров Рунета>>

Марина Могилко «Как стать блогером с миллионной аудиторией, создать успешный стартап, покорить Америку, если ты девочка из обычной семьи»

сайт "Читай-город"

Автор -сооснователь многомиллионного стартапа и популярный блогер. Своему успеху она обязана любовью к английскому языку и полной отдаче любимому делу. Хорошее знание английского - это не просто ваше конкурентное преимущество в борьбе за успех, это мощный инструмент, который откроет целый мир возможностей, убеждает своих читателей автор.

Романтику: топ-3 хороших романов

Гейл Ханимен «ЭлеанорОлифант в полном порядке»

сайт "Читай-город"

Автор, от лица которой ведется повествование, один из самых оригинальных и необычных рассказчиков в литературе последних лет. У нее дипломом по классической филологии, острый аналитический ум и превосходное чувство юмора. Она умеет подмечать детали и не расстраиваться из-за пустяков. Книга получила не только любовь читателей по всему миру, но и престижную литературную премию Коста, место в списке бестселлеров New York Times и Publishers Weekly, а также восторженные рецензии The Guardian, The Irish Times и The Scotsman.

Донна Тартт «Щегол»

сайт "Читай-город"

Роман называется так же, как и фильм, вышедший этой осенью. Лауреат Пулитцеровской премии Донна Тартт писала этот роман более 10 лет. Это почти эпическое полотно о силе искусства и о том, как оно способно перевернуть всю нашу жизнь. По сюжету, 13-летний Тео Декер чудом остался жив после взрыва, в котором погибла его мать. Брошенный отцом, без единой родной души на всем свете, он скитается по приемным домам и чужим семьям — от Нью-Йорка до Лас-Вегаса. Его единственным утешением, которое чуть не приводит к гибели, становится украденный из музея шедевр старого голландского мастера.

Фиона Мозли «Элмет»

сайт "Читай-город"

Дебютный роман молодой англичанки Фионы Мозли вошел в шорт-лист Букеровской премии 2017 года. Элмет — так называлось королевство древних бриттов на территории современного Йоркшира. В сельской глуши поселяется необычное семейство — брат с сестрой и их двухметровый отец, зарабатывающий на жизнь подпольными кулачными боями и желающий оградить детей от жестокости современной цивилизации. Но семейная идиллия длится недолго. В центре нового конфликта оказываются дети, особенно старшая забияка Кэти, гораздо больше похожая на отца, чем младший брат.

Ценителю интеллектуального юмора: топ-3 книг, которые заставят улыбаться

Пелам Гренвилл Вудхаус «Тысяча благодарностей, Дживс!»

сайт "Читай-город"

Книга из серии романов Вудхауса – классика английского юмора. Обаятельный Берти Вустер - настоящий джентльмен. Его находчивый камердинер Дживс – знаток человеческой психологии. Вместе они помогают друзьям Вустера, справляются с поручениями двух старых чопорных тетушек Берти и спасают его от женитьбы. В эту комическую парочку просто невозможно не влюбиться, а закрученный сюжет и тонкий юмор никого не оставят равнодушным.

Максим Шарапов «Без дураков»

сайт "Читай-город"

Бывают ситуации, когда дураки и умники не по своей воле меняются местами, и тогда начинается та-ко-е! О том, может ли общество выжить без глупых людей и что делать, если их становится слишком много, читайте в сатирическом рассказе «Без дураков», который открывает сборник Максима Шарапова. В книге собраны рассказы разных лет. Юмористические, грустные, сатирические, философские, они вызывают разные, но всегда сильные эмоции. Оригинальные сюжеты и непредсказуемые развязки держат внимание читателя до конца и заставят задуматься после того, как перевернута последняя страница.

Александр Цыпкин «Девочка, которая всегда смеялась последней»

сайт "Читай-город"

Александр Цыпкин – автор бестселлеров общим тиражом более 200 тысяч экземпляров. Его рассказы по всему миру со сцены читают Сергей Бурунов, Максим Виторган, Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Виктория Исакова, Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Виктория Толстоганова, Николай Фоменко, Константин Хабенский, Сергей Шнуров и другие. Наконец-то можно не только услышать, но и прочитать уже ставшие знаменитыми рассказы «Снег», «Мадо», «Не скажу» и новые истории.

Карьеристу: топ-3 книг про тайм-менеджмент и личную эффективность

Дональд Рос «Не делай это. Тайм-менеджмент для творческих людей»

сайт "Читай-город"

Книга расскажет о том, как принимать решения в творческом процессе и в жизни. А также научит сосредоточиваться. В ней объединены решения, которые вы принимаете на личном, профессиональном и творческом уровне. В книге предложен метод «списка недел»: когда вы говорите «нет» одной задаче, у вас освобождается больше времени на то, чтобы заняться другой.

Максим Дорофеев «Путь джедая. Поиск собственной методики продуктивности»

сайт "Читай-город"

Максим Дорофеев - прокрастинатолог, специалист по продуктивности, тренер. Окончил физический факультет МГУ.

15 лет работал в области разработки программного обеспечения. Руководил проектами в компаниях DC BARS, Auriga, в «Лаборатории Касперского». Эта книга - продолжение бестселлера «Джедайские техники». Она для тех, кто задается вопросами собственной продуктивности. Рассказывая о техниках, автор собрал опыт многих людей, что поможет выбрать собственный рецепт.

Брайан Трейси «Мастер времени»

сайт "Читай-город"

Эффективный тайм-менеджмент может изменить всю вашу жизнь. И позволит быстрее достигать большего, затрачивая гораздо меньше усилий. Автор - эксперт в вопросах производительности и объясняет в своей книге, почему так важно уметь выбирать подходящий момент. Книга предлагает простые шаги, позволяющие точно определять, когда производительность будет максимальной для решения проблемы. И когда следует переходить к очередной задаче.

Для детей: топ-3 книг о приключениях

Джон Толкин «Хоббит, или Туда и Обратно»

сайт "Читай-город"

Джона Толкина называют отцом фэнтези. Он создал восхитительно правдоподобный мир Средиземья и населил его хоббитами, эльфами, гномами и другими магическими существами. Перед вами та самая первая волшебная сказка для детей в переводе Натальи Рахмановой. С этой книги и начинается знакомство читателя с чудесным миром Средиземья. Величественная трилогия о Кольце Всевластья случится чуть позже.

Александр Волков «Волшебник Изумрудного города»

сайт "Читай-город"

Знаменитая история о смелой девочке Элли и ее друзьях, которые отправились к великому волшебнику Гудвину, чтобы он исполнил их самые заветные желания, читается на одном дыхании. Волков не просто талантливо переложил для детей сюжет американского писателя Фрэнка Баума, но и подарил своим читателям множество новых приключений любимых героев – Элли, Тотошки, Страшилы, Железного Дровосека и Льва.

Фрауке Шойнеманн «Агент на мягких лапках»

сайт "Читай-город"

Короткошерстный британец, грациозный, умный и слегка ленивый кот живет в доме профессора физики в Гамбурге. Его жизнь была спокойной и размеренной, пока он не познакомился с двенадцатилетней девочкой Кирой. Обычная прогулка обернулась для новых друзей неожиданным приключением - во время грозы они поменялись телами. Дальше и случилось все самое интересное.

Для подростков: топ-3 из серии «Молодежный роман»

Мэгги Энн Мартин «Если честно»

сайт "Читай-город"

Эта лучшая книга 2018 года по версии National Public Radio о том, можно ли полюбить себя такой, какая ты есть. Старшая сестра Саванны уезжает в колледж, и она с трудом представляет, как теперь будет ладить с мамой - после участия в телешоу «Сбрось вес» та буквально помешалась на спорте и диетах. И постоянно намекает дочери, что ей не помешало бы похудеть. Но вес не волнует Саванну, ей комфортно в своем теле. Девушка уверена, что крутые парни не влюбляются в полненьких девушек. Или все же влюбляются?

Настроиться на весну: 10 книг для тех, кому не хватает романтики>>

Рейчел Хартман «Серафина»

сайт "Читай-город"

Лучшая молодежная книга года - по версиям Kirkus Reviews и School Library Journal. Автор также удостоена премии Уильяма Морриса за лучший дебютный роман для молодежи и премии Cybil за лучшее молодежное фэнтези.

Это один из самых интересных романов о драконах, утверждают первые читатели книги. По сюжету, Серафина — полукровка и наполовину дракон. Раздираемая противоречиями, ведущая двойную жизнь Серафина понимает, что только ей под силу положить конец вековой вражде людей и драконов.

Рейчел Липпинкотт, Микки Дотри, Тобиас Иаконис «В метре друг от друга»

сайт "Читай-город"

Экранизация романа вышла на экраны весной этого года. Книга для тех, кто выбирает: читать или смотреть. Хотя бы потому, что в книге, по словам ее поклонников, есть тот самый happy end, которого нет в фильме. Книга написана в виде дневника главных героев Стеллы и Уилла. Главы чередуются - повествование идет то от имени девушки, то от имени парня. Читается легко. История двух молодых ребят, описанная в книге, вымышленная, но достаточно правдивая. Она о любви, которой не может помешать даже смертельная болезнь. Стелла и Уилл бросают вызов судьбе и идут наперекор всем.

Роман посвящен Клэр Вайнленд — девушке, которая много лет боролась с генетическим заболеванием и вела свой Youtube-канал.