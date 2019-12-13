РИАМО – 13 дек. Московский нефтеперерабатывающий завод вошел в состав рабочей группы Минэкологии Московской области по информационному взаимодействию с жителями Подмосковья по вопросам контроля качества атмосферного воздуха, на первом заседании в Люберцах населению представили практику экологической открытости предприятия, говорится в сообщении пресс-службы МНПЗ.

«Информационная открытость — это важное достижение программы экологической модернизации, которая с 2011 года продолжается на Московском НПЗ. Предприятие внедряет одну из самых развитых и эффективных систем комплексного экологического мониторинга», - говорится в сообщении.

Система, действующая на МНПЗ, включает в себя лабораторный контроль, передвижные мобильные комплексы и автоматизированную систему мониторинга воздуха, размещенную непосредственно на технологических установках.

«Наша система экологического контроля в онлайн-режиме следит за качеством атмосферного воздуха на территории завода, а все параметры предоставляются надзорным органам и доступны жителям на сайте завода и на специальном светодиодном экране, установленном на улице Капотня. Такой подход — пример открытого и прозрачного информирования жителей о том, как работает предприятие. Мы рады поделиться опытом с коллегами, которые развивают подобные системы», — сказал на встрече в Люберцах руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.

В рамках сотрудничества МНПЗ в 2017 году передал министерству экологии и природопользования Московской области мобильную лабораторию экологического мониторинга. В данный момент она активно используется для контроля качества воздуха по просьбам жителей Подмосковья.

«Со следующего года в Московской области начинает работу проект масштабного экомониторинга, в том числе с использованием мобильной лаборатории. Передвижной комплекс уже осуществляет регулярные рейды по районам и городам по обращениям. Это важная мера информационного взаимодействия с жителями», - сказал замминистра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

Он также отметил важность взаимосвязи и взаимодействия власти с предприятиями.

«К крупным промышленным объектам всегда приковано пристальное внимание. Вместе с этим появляется все больше промзон и источников воздействия на окружающую среду. Опыт и возможности предприятий, обладающих эффективными комплексами экомониторинга, могут помочь надзорным органам и жителям определить источники запаха», — подчеркнул Воронцов.

Передовыми природоохранными решениями Московский НПЗ делится и в ходе визитов жителей ближайших к заводу подмосковных городов и районов столицы, а также экологов, экспертов и представителей органов власти. В 2018-2019 годах Московский нефтеперерабатывающий завод принял более 80 делегаций, в том числе из Люберец, Балашихи, Реутова, Дзержинского, Котельников. Гости лично убедились в результатах комплексной модернизации предприятия. В 2020 году программа экологической открытости с возможностью посетить производственную площадку МНПЗ продолжится.