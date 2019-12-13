РИАМО - 13 дек. В Москве на Варшавском шоссе площадь пожара на складах увеличилась с 200 квадратных метров до 3 тысяч квадратных метров, сообщается в официальном Twitter-аккаунте МЧС столицы.

Огонь вспыхнул днем в пятницу в складских помещениях по адресу: Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2.

«Площадь пожара составляет 3 тысячи квадратных метров. Подразделения работают с соблюдением техники безопасности», — говорится в сообщении.

На месте также работает передвижная лаборатория МЧС, эксперты выявляют концентрацию вредных веществ в воздухе.

Водителей просят не мешать движению пожарно-спасательной техники и выбирать пути объезда.

По данным СМИ, внутри складов находятся кислородные баллоны, которые взрываются.

Видео крупного пожара на складах в Москве появилось в Сети>>