РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 13 дек. Королеву и короля Новогоднего бала среди старшеклассников выберут в подмосковных Котельниках, бал пройдет 19 декабря в ТЦ «МЕГА Белая дача», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«19 декабря в 16:00 с первыми звуками великой классической музыки на балу появятся старшеклассники города Котельники, где представят три бальных танца. Бал откроется благородным полонезом, последует за летящей полькой и вдохновится бессмертным вальсом, а жюри выберет лучших в каждом танце и тех, кто станет королем и королевой Новогоднего бала в Котельниках», – говорится в сообщении.

Бал пройдет в ТЦ «МЕГА Белая дача» Котельников по адресу: 1-й Покровский проезд, дом №5.