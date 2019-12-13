РИАМО – 13 дек. В четверг в Москве из-за угроз о минировании разных зданий эвакуировали в общей сложности 50 тысяч человек, сообщает «Интерфакс».

Эвакуации провели в 140 зданиях, в том числе в 13 районных судах, а также в образовательных учреждениях. В пятый раз с начала декабря поступали угрозы взорвать Храм Христа Спасителя.

«Пик «минирований» приходится пока на 10 декабря, когда в городе с примерно 400 объектов эвакуировали в общей сложности больше 120 тысяч человек», — говорится в сообщении.

Ни в одном случае угрозы взрыва не подтвердились.

Сообщения о минировании разных объектов снова начали поступать в Москве в конце ноября. Злоумышленники обычно рассылают их по электронной почте.