РИАМО - 13 дек. Глава городского округа Власиха Альберт Алябьев вручил паспорта гражданина РФ 10 юным жителям округа, в рамках торжественной церемонии также выступили воспитанники школы искусств «Гармония», говорится в сообщении пресс-службы администрации Власихи.

Вручение паспортов юным жителям Власихи, достигшим 14-летнего возраста, – это уже традиционное мероприятие. Для каждого подростка — это особенный день, который запомнится надолго. Неслучайно на вручение паспортов многие ребята приходят в сопровождении родителей, близких, друзей.

«Торжественная церемония передачи полноправным гражданам их главного документа, приуроченная к государственному празднику – Дню Конституции России, прошла <…> 12 декабря в Малом зале Дворца культуры», — говорится в сообщении.

В церемонии вручения паспортов приняли участие глава городского округа Власиха Альберт Алябьев, заместитель главы Эдуард Иванов, заместитель начальника отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Власиха» Наталья Вишневецкая, директор МФЦ «Мои документы» Светлана Серба и другие.

Они вручили школьникам самый главный в их жизни документ и поздравили с Днем Конституции.

«С этого дня начинается новый этап в вашей жизни. И хоть пока вам еще только 14, вы вправе считать себя взрослыми людьми, которым многое по плечу. Желаю вам стать достойными гражданами нашей великой страны, стать гордостью своих родителей, не бояться ставить перед собой высокие цели!» — отметил Алябьев.

От имени родителей с поздравлением выступил многодетный отец Максим Ткачук. Он выразил уверенность, что этот день станет для ребят первым главным событием в их взрослой жизни, пожелал всем успехов и новых свершений на благо Родины.

Творческим подарком для всех стали выступления воспитанников школы искусств «Гармония» Елизаветы Беляевой и Александра Бузынова.

Завершилось мероприятие общим фотографированием на память.