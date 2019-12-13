РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. В план комплексного благоустройства на 2020 год вошли 50 дворовых территорий подмосковного Подольска, в настоящее время власти проводят встречи с жителями, чтобы учесть их пожелания, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В план комплексного благоустройства на 2020 год включили 50 дворовых территорий Подольска. В настоящее время проводятся встречи с жителями многоквартирных домов, дворовые территории которых запланированы к благоустройству в следующем году», – говорится в сообщении.

На встречах проходит обсуждение видов работ, мест установки и комплектации детских и спортивных площадок, обустройства дополнительных парковок и многого другого. Глава Подольска Николай Пестов поручил провести такие обсуждения в каждом дворе из списка адресов комплексного благоустройства 2020 года, чтобы собрать все предложения жителей и учесть их при планировании работ.

Адресный перечень каждый год формируют путем голосования на интернет-портале «Добродел» (50% от плана на год) и на основании обращений граждан к президенту РФ, губернатору Подмосковья, министру благоустройства Московской области, в Главное управление Госадмтехнадзора региона, администрацию муниципального образования. В 2019 году голосование на портале «Добродел» проходило с 5 по 25 августа, в результате определили 25 дворовых территорий для благоустройства в 2020 году.

Общественная муниципальная комиссия при отборе дворов для включения в программу комплексного благоустройства руководствовалась следующими критериями отбора: срок эксплуатации двора, степень его благоустроенности, готовность жителей принять участие в благоустройстве данной дворовой территории.

Всего с 2015 года из 500 дворов Подольска комплексно благоустроили уже 255, в том числе в 2019 году – 53.