РИАМО – 13 дек. В Госдуму внесли законопроект, согласно которому в аспирантуре нужно будет обязательно защищать диссертацию на соискание кандидатской степени, сообщает в пятницу Газета.ru.

Законопроект внесло правительство РФ. Сейчас по завершении аспирантуры нужно представлять научный доклад, а защищать диссертацию необязательно.

«Инициаторы законопроекта считают, что такая система позволяет больше концентрироваться на освоении материала, а не на научной деятельности», — говорится в сообщении.

Как указывается в пояснительной записке к документу, основной целью аспирантуры всегда было написание диссертации. По законопроекту, необходимо разработать программу аспирантуры на основе федеральных требований. Утверждать программу будет министерство науки и высшего образования РФ.

При этом предполагается, что защитить диссертацию можно будет как до окончания обучения, так и после.