РИАМО - 13 дек. В доме правительства Московской области в рамках спортивного форума «Живу спортом» состоялось торжественное награждение победителей премий «Живу спортом» и «Лучший по профессии», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Всего в открытом интернет-голосовании премии «Живу спортом» приняли участие более 60 кандидатов из разных регионов России. По результатам рассмотрения конкурсных материалов и интернет-голосования, экспертным жюри были определены пять победителей в каждой из заявленных номинаций», – говорится в сообщении.

Призовой фонд, который разделили между собой лауреаты премии, составил 3,5 миллиона рублей.

Также в рамках форума состоялось торжественное награждение победителей премии «Лучший по профессии». По итогам отборочных туров определены победители премии в десяти номинациях. Общий призовой фонд премии «Лучший по профессии» составил 1,5 миллиона рублей.

«Основная идея каждой из премий заключается в мотивации творческой деятельности работников индустрии спорта. Благодарю каждого участника за проявленную инициативу и кропотливый труд, который делает спорт в стране все более популярными и привлекательным для миллионов людей. Победители премий «Живу спортом» и «Лучший по профессии» получили денежное вознаграждение. Такая мотивация позволит им в будущем повышать планку, развиваться и добиваться новых высот», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.