РИАМО – 13 дек. На портале «Добродел» стартовал опрос о качестве услуг страхования ОСАГО, он продлится до 12 января, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Комитет по конкурентной политике Московской области проводит опрос о качестве услуг страхования ОСАГО, в рамках взаимодействия с Главным управлением Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу по развитию конкуренции в сфере финансовых услуг», – говорится в сообщении.

В ходе опроса жители региона смогут выразить свое мнение о работе страховых организаций в Подмосковье по выдаче полиса ОСАГО. Полученные результаты лягут в основу дальнейшей работы по повышению качества услуг.

Принять участие в опросе можно по ссылке.