РИАМО - 13 дек. Из-за возгорания на складах в районе Варшавского шоссе на юге Москвы затруднено движение транспорта, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного главка МЧС.

Пожар произошел на территории складского здания, площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.

«Уважаемые водители! Затруднено движение по адресу: Варшавское, дом 129, корпус 2, выбирайте заранее пути объезда», — говорится в сообщении.

Водителей просят не мешать движению пожарно-спасательной техники.

Видео крупного пожара на складе на юге Москвы>>