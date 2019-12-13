РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 13 дек. Госавтоинспекторы подмосковного Подольска 14 декабря проверят, пристегиваются ли водители и их пассажиры в автомобиле во время движения, говорится в сообщении ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«Отдел ГИБДД УМВД России по Подольску 14 декабря на территории обслуживания проведет рейд «Ремень безопасности», по итогам которого можно будет оценить сознательность граждан и их отношение к безопасности дорожного движения. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, это сохранит не только вашу жизнь, но и жизнь окружающих вас людей», – говорится в сообщении.

Эффективность ремней безопасности доказана десятилетиями их существования. Согласно имеющимся исследованиям, использование этого средства пассивной защиты почти на 50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров на передних сидениях и на 25 % – для пассажиров на задних сидениях автомобилей.

Госвтоинспекторы неоднократно проводили разъяснительную работу со всеми категориями участников дорожного движения и развеяли мифы об использовании ремней безопасности в автомобиле. Например, что ремни безопасности неудобны или создают дискомфорт, мешают выбраться из горящего или тонущего автомобиля, могут стать причиной травмы при аварии – лучше быть выброшенным из автомобиля; ремни безопасности не нужны при низких скоростях и для коротких поездок; использование ремня безопасности на заднем сидении не обязательно.

Огромное количество водителей и пассажиров верили в эти мифы, а это свидетельствует о низком уровне информированности о важности использования ремня безопасности при поездках в автотранспортных средствах.