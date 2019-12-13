По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 тысячу "квадратов". В МЧС сообщают, что склад горит на 200 кв метрах.
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|Давление
|750 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 6 м/с
|Температура
|+0˚C … +2˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|749 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮВ 6 м/с
|Температура
|+2˚C … +4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|744 мм рт. ст.
|Ветер
|Ю 9 м/с
По предварительной информации, площадь пожара составляет 1 тысячу "квадратов". В МЧС сообщают, что склад горит на 200 кв метрах.
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