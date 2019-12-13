РИАМО - 13 дек. Сельскохозяйственная компания «Фрэш энд Снэк» из села Липицы городского округа Серпухов получила национальный сертификат «Лидер отрасли - 2019», говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Компания «Фрэш энд Снэк» работает в Подмосковье уже 5 лет. Она зарекомендовала себя, как лучшая в сфере своей деятельности. И данная ей высокая оценка - это показатель результатов упорного труда и добросовестного отношения к своему делу каждого работника коллектива. Это и стимул к новым достижениям», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Почетным званием «Лидер отрасли» награждаются российские компании, вошедшие в топ отраслевого рейтинга по результатам анализа финансово-экономических показателей. Это официальное подтверждение весомого вклада в развитие и укрепление экономики России.

«Компания является инноватором в снэковых продуктах, которые производятся из натурального сырья – мяса, картофеля, муки и специй. На предприятии осуществляется строгий контроль на всех стадиях производства, начиная от выбора поставщика и заканчивая упаковкой готовой продукции», - отметил Разин.

Предприятие первым наладило производство и реализацию на российском рынке джерки - сушеного мяса. И несколько лет являлось единственной компанией в РФ, выпускающей картофельную соломку.

Продукция предприятия уже много лет входит в рацион питания космонавтов на МКС. Сейчас у них в разработке новый продукт - сушеное перепелиное мясо подмосковного производителя «Шепиловская перепелиная фабрика».

Это не первая награда «Фрэш энд Снэк», продукция компании многократно становилась лауреатом конкурсов и выставок.