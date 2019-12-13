РИАМО - 13 дек. Крупный пожар произошел на территории складского здания рядом с Варшавским шоссе на юге Москвы, сообщается в Twitter-аккаунте столичного главка МЧС РФ.

«Варшавское шоссе, дом 129, корпус 2. Первые прибывшие на место пожарные расчеты подтвердили, что происходит горение в складском здании. Подразделения приступили к ликвидации пожара на площади 200 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших не поступало.

Видео крупного пожара на складе на юге Москвы>>