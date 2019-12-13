Почти 6,5 тыс диабетиков выявили в Подмосковье в ходе диспансеризации в 2019 г
Почти 6,5 тыс диабетиков выявили в Подмосковье в ходе диспансеризации в 2019 г
pixabay.com
РИАМО - 13 дек. С начала этого года в медицинских учреждениях Подмосковья более 2 миллионов человек прошли диспансеризацию, по итогам которой врачи выявили почти 6,5 тысяч случаев сахарного диабета, сообщил в пятницу начальник управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №5 министерства здравоохранения Московской области Вадим Зеленев.
«В 2019 году нами было осмотрено более 2 миллионов человек (в рамках диспансеризации – ред.), то есть годовой план выполнен на 104%. И по результатам обследований впервые было выявлено 43 тысячи случаев болезней эндокринной системы, из них с сахарным диабетом – 6425 случаев», - сказал Зеленев в ходе семинара-совещания «Жить, побеждая диабет» в Мособлдуме.
Зеленев отметил, что 14 ноября в Московской области отметили Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, в мероприятиях приняли участие более 2,7 тысячи медиков и 10 тысяч жителей.
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В День борьбы с диабетом РИАМО предлагает пройти тест и проверить, имеется ли у Вас предрасположенность к этому заболеванию.
Основные факторы риска заболевания «сахарной чумой», как еще называют диабет, это наследственность, неправильные пищевые привычки, лишний вес и употребление алкоголя. Похоже, вам пора проверить сахар в крови и скорректировать образ жизни.
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